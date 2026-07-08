Врач Краснопольская отнесла стресс и ожирение к причинам снижения уровня тестостерона у мужчин

Руководитель отделения репродукции Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии Ксения Краснопольская рассказала о причинах снижения уровня тестостерона у мужчин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» .

Врач подчеркнула, что уровень тестостерона может снижаться с возрастом. Кроме того, на него влияют стресс и особенности жизни в мегаполисе. Также значимыми факторами выступают ожирение и сахарный диабет.

Краснопольская призвала мужчин не заниматься самолечением и своевременно обращаться к андрологу. Она отметила, что некоторые лекарственные препараты могут навредить при самостоятельном применении. Врач рекомендовала избегать добавок для увеличения мышечной массы и тестостерона без консультации со специалистом.