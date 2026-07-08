Врач Кондратенко рассказала, что жара особенно опасна для людей с гипертонической болезнью и сахарным диабетом
Врач Ольга Кондратенко рассказала в беседе с Lenta.ru, что жара может быть опасна для всех людей, но особенно — для тех, у кого диагностированы гипертоническая болезнь, сахарный диабет и ожирение. У таких пациентов летом значительно увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему.
Как отметила диетолог, в жару сердцу приходится работать интенсивнее, чтобы обеспечить достаточный объем крови. Из-за потери электролитов с потом происходит обезвоживание и сгущение крови, что может привести к образованию тромбов. Кроме того, нехватка калия и магния может вызвать аритмию, написало ИА НСН.
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