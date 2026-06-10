Диетолог Дианова предостерегла от чрезмерного употребления сладких газированных напитков в жару

Исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова дала рекомендации по питанию в жаркую погоду. Она подчеркнула, что изменение пищевого поведения в летний период может привести к негативным последствиям для здоровья. Об этом написала Общественная служба новостей .

Диетолог обратила внимание на то, что многие в жару пропускают приемы пищи днем, а к вечеру переедают. Это может стать причиной набора веса, инсулинорезистентности, ухудшения работы ЖКТ и даже раннего старения.

Дианова предостерегла от чрезмерного употребления сладких газированных напитков, которые не утоляют жажду и способствуют развитию инсулинорезистентности.

Вот несколько рекомендаций от Диановой для здорового питания летом:

— Контролируйте потребление воды, чтобы избежать обезвоживания. Рекомендуется пить не менее 1,5–2 литров воды в день. — Старайтесь не пропускать приемы пищи, чтобы не перегружать пищеварительную систему вечером. — Включайте в каждый прием пищи овощи, фрукты, зелень, салаты, ягоды. — Ограничьте жирную, жареную, уличную и тяжелую пищу, которая может вызвать дискомфорт и перегрузку организма. — Шашлыки лучше готовить днем, когда лучше усваивается такая тяжелая пища. Если же это прерогатива ужина, выбирайте нежирные сорта мяса или растительные альтернативы.

Также диетолог напомнила о важности разнообразия растительных продуктов в летний период.