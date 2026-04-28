Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником и поблагодарил их за труд. Поздравление он опубликовал в телеграм-канале .

«Сегодня отмечаем День работника скорой медицинской помощи. Поздравляю всех, кто несет эту службу — диспетчеров, водителей, фельдшеров, врачей, сотрудников медицины катастроф», — написал Воробьев.

Он отметил, что в системе скорой помощи Подмосковья работают более 10 тысяч человек, из них около восьми тысяч — на выездах. В регионе действует свыше 560 бригад.

В области поддерживают специалистов. Действуют программа «Приведи друга», дополнительные выплаты, социальная ипотека, компенсация аренды жилья, программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

В этом году откроют четыре новые подстанции и поста скорой помощи — в Ступине, Волоколамске, Можайске и Ленинском округе.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее также поздравил сотрудников скорой помощи с праздником.