Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил сотрудников скорой помощи с профессиональным праздником. Он поблагодарил их за труд, преданность делу и профессионализм. Его обращение опубликовали на сайте Госдумы.

«Врачи, фельдшеры, медицинские сестры делают все, чтобы сберечь здоровье и жизни людей. Проявляют чуткость и милосердие. Первыми приходят на помощь», — отметил он.

Володин пожелал им успехов и всего самого доброго.

День работника скорой помощи — это профессиональный праздник для тех, кто оказывает срочную медицинскую помощь на выезде. В России его отмечают 28 апреля. Праздник учредили в 2020 году во время пандемии COVID-19, которая сильно увеличила нагрузку на сотрудников скорой.

Скоро россияне отметят еще один праздник — День весны и труда. Так как в этом году Первомай выпал на пятницу, нынешняя рабочая неделя будет короткой.