Вместо кофе по утрам. Названы три напитка, которые «топят жир»

Pronews: зеленый чай и тминная вода могут помочь с лишним жиром на животе

Найден эффективный метод мгновенного снижения веса. Всего три напитка по утрам помогут растопить жир и добиться идеального тела. Секретом поделилось греческое издание Pronews .

На первом месте — зеленый чай. Он усиливает обмен веществ, что приводит к сжиганию жира.

«Употребление четырех чашек зеленого чая каждый день снижает массу тела и жир на животе», — сообщили авторы материала.

Вода с тмином или вода из джиры еще один очень полезный продукт для похудения. Это детокс-напиток, который помогает пищеварению. Он также ускоряет обмен веществ и способствует здоровому снижению веса.

Помогает худеть и теплая вода с лимоном и медом. Такой напиток богат витамином С и антиоксидантам. Он не только помогает желудку и делает стул регулярным, но и придает коже сияющий и здоровый вид. Все перечисленные напитки — отличная альтернатива утреннему кофе.

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