Названы главные ошибки при похудении

Желающие похудеть люди часто совершают ошибки, причем они довольно типичные. Среди них недостаток сна и монодиеты, рассказала РИА «Новости» главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова.

По ее словам, экстремальные диеты, направленные на значительное снижение потребления калорий, могут вызвать обратный эффект, замедлив метаболизм.

«Это не только снижает эффективность похудения, но и может вызвать обратный эффект — набор веса после возвращения к привычному рациону», — предупредила врач.

Дроздова добавила, что нельзя пропускать приемы пищи, выбирать монодиеты, а также злоупотреблять сладкими и жирными продуктами вместо овощей, орехов или фруктов. В первом случае велик риск переедания при других приемах пищи, во-втором же организм не получит жизненно важные вещества.

К другим ошибкам при снижении веса врач отнесла отсутствие физической активности, хронический недосып, неправильный питьевой режим и, наконец, завышенные ожидания, когда человек хочет быстро похудеть без учета особенностей своего организма.

Ранее журнал Molecular Metabolism сообщил, что скорость похудения зависит от наличия в организме специфического белка — сигнальной молекулы PGC-1α.