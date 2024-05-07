«Адское существование». Валерия рассказала о похудении | 360°

Знаменитости 07 мая 2024, 14:45 «Адское существование». Валерия рассказала о похудении Певица Валерия назвала жизнь на диете адским существованием Elena Mayorova / Global Look Press

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Певица Валерия раскрыла секрет борьбы с лишними килограммами. В беседе с порталом Леди Mail.ru она рассказала о своем опыте похудения.

«Я тренируюсь каждый день — силовые, функциональные нагрузки, йога. Если не попала в зал, растягиваюсь дома с резинками или гантелями», — поделилась звезда.

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Она уточнила, что перед гастролями проверяет наличие спортзала в гостинице, в которой ей предстоит остановиться. Если его нет, то она выбирает другой отель.

Валерия отметила, что фитнес стал для нее рутиной, без которой она не может. По ее словам, больше недели без тренировок она не проводит.

«Мне уже не 20 лет, и без спорта я бы не выглядела так, как выгляжу сегодня», — подчеркнула знаменитость.

Певица сообщила, что нутрициолог специально для нее разработал схему питания, которой она до сих пор придерживается. Звезда строго следит за количеством белков, жиров и углеводов, которые ей необходимо потребить. Основу ее рациона составляют мясо и рыба, овощи и фрукты, каши и крупы. При этом порции при каждом приеме пищи достаточно внушительные. Валерия также похвасталась, что с детства равнодушна к сладкому и ест его очень редко.

«Сколько я, склонная к полноте, голодала, вспомнить страшно. Это не жизнь, а адское существование», — добавила она.

Ранее Валерия заявила, что боится делать пластические операции. Больше нее подобных хирургических вмешательств опасается ее муж, продюсер Иосиф Пригожин.