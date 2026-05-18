Специалисты определили шесть ключевых принципов долголетия. Одним из главных факторов здорового старения они называют качественный сон. Об этом написал журнал Marie Claire со ссылкой на врачей Люси Хупер и Мохаммеда Энаята.

Кроме того, эксперты советуют больше двигаться в течение дня. Не обязательно заниматься спортом, достаточно ходить пешком или подниматься по лестнице. Улучшать питание следует постепенно: добавлять в рацион полезные продукты, но не отказываться сразу от вредных.

Энаят подчеркнул, что залог долголетия — в устойчивых ежедневных привычках, а не в быстрых решениях или модных тенденциях. Он отметил важность управления стрессом, поддержания социальных связей и наличия цели в жизни.

Дейзи Фанкорт, профессор Университетского колледжа Лондона (Великобритания), ранее заявляла: «У людей с творческим хобби биологический возраст примерно на год меньше хронологического».