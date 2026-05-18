Marie Claire: качественный сон — один из главных факторов здорового старения
Специалисты определили шесть ключевых принципов долголетия. Одним из главных факторов здорового старения они называют качественный сон. Об этом написал журнал Marie Claire со ссылкой на врачей Люси Хупер и Мохаммеда Энаята.
Кроме того, эксперты советуют больше двигаться в течение дня. Не обязательно заниматься спортом, достаточно ходить пешком или подниматься по лестнице. Улучшать питание следует постепенно: добавлять в рацион полезные продукты, но не отказываться сразу от вредных, добавил сайт TheRussianNews.ru.
Энаят подчеркнул, что залог долголетия — в устойчивых ежедневных привычках, а не в быстрых решениях или модных тенденциях. Он отметил важность управления стрессом, поддержания социальных связей и наличия цели в жизни.
Дейзи Фанкорт, профессор Университетского колледжа Лондона (Великобритания), ранее заявляла: «У людей с творческим хобби биологический возраст примерно на год меньше хронологического».