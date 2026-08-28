Важно действовать в первые часы. Названы способы уменьшить синяк

Уменьшить синяк можно, если сразу после удара приложить лед и нанести мазь с гепарином. Препараты с бодягой дадут обратный эффект, сообщила «Газете.ru» провизор Карина Титова.

«Если действовать правильно, синяк может оказаться меньше и пройти быстрее. В первые часы после травмы главное — приложить холод на 10–15 минут через ткань. <…> На место ушиба можно нанести мазь или гель с гепарином», — сказала она.

Это вещество обладает местным противосвертывающим действием. Титова сообщила, что часто в мази с гепарином добавляют местный анестетик бензокаин и расширяющий поверхностные сосуды бензилникотинат.

Когда через три-пять дней синяк перестанет расти и изменит цвет, можно мазать декспантенолом или троксерутином. Провизор запретила использовать мази с бодягой, так как она увеличит приток крови.

Ранее педиатр Мария Мелкова призвала не принимать аспирин и парацетамол одновременно. Такая комбинация вредна для организма.