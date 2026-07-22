Педиатр Мелкова предупредила об опасной связке аспирина и парацетамола

Педиатр Мария Мелкова предупредила, что аспирин и парацетамол нельзя давать ребенку вместе: такая комбинация не усиливает эффект, но может вызвать тяжелое поражение печени, почек и мозга, сообщает сайт aif.ru .

Мелкова рассказала, что родители иногда пытаются сбить ребенку температуру, поочередно давая парацетамол и аспирин. По ее словам, это опасная ошибка.

Врач пояснила, что для обезвреживания парацетамола печени нужен глутатион. Аспирин даже в малых дозах истощает его запасы, поэтому парацетамол может превратиться в токсичный метаболит NAPQI. В итоге препараты усиливают токсичность друг друга и могут вызвать необратимое поражение органов.

Мелкова добавила, что аспирин снижает почечный кровоток, а продукты распада парацетамола повреждают почечные канальцы. В печени это грозит массивным некрозом и жировой инфильтрацией. При этом усиленного жаропонижающего эффекта такая комбинация не дает.

Особенно опасно применять аспирин при вирусных инфекциях, включая грипп, ОРВИ и ветрянку. Это повышает риск синдрома Рея, который поражает мозг и печень. По словам врача, смертность при нем достигает 20–30%.

Если ребенок уже получил оба препарата, врач посоветовала сразу обратиться за медицинской помощью. Скорую нужно вызывать при многократной рвоте, резкой вялости, спутанности сознания, судорогах, боли в животе, появлении синяков или носовом кровотечении. Медикам нужно сообщить названия и дозировки принятых лекарств, передает «Свободная пресса».