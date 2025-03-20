В TiKTok вирусятся маски для волос из слайма. Чем они опасны для прически?

Маски из слайма, ставшие популярными из-за видео в соцсетях, могут привести к облысению. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на заключение трихолога.

Многие считают, что если втереть слайм в волосы и оставить на полчаса, то они начнут блестеть. Однако специалист предупредил, что отмыться от этого состава очень тяжело, а сам он грозит травматическим выпадением волос.

Настоящие маски-слаймы, по словам эксперта, обладают совершенно иным составом и безопасны для волос.

Ранее врач Сослан Гассеев назвал основные факторы, которые могут привести к алопеции в раннем возрасте. Среди них оказались нехватка питательных веществ и хронический стресс.

Трихолог Лолита Меланич добавила, что еще одним фактором может стать неправильный уход за волосами, начиная с подросткового возраста.