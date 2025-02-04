Эксперт Гассеев: хронический стресс — один из факторов раннего выпадения волос

Активное выпадение волос, известное как алопеция, в раннем возрасте может быть вызвано различными факторами. О них рассказал эксперт и основатель клиники «GGmed» Сослан Гассеев в интервью «ФедералПресс».
По словам специалиста, к основным факторам облысения относятся андрогенная алопеция, хронический стресс и эмоциональное напряжение, нехватка питательных веществ, а также проблемы с щитовидной железой и побочные эффекты медикаментов. У женщин важную роль играют гормональные изменения и хронические заболевания.
Гассеев рекомендовал не заниматься самолечением, а обращаться к трихологу для точной диагностики и назначения эффективной терапии.
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