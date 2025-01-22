Школьники стали чаще обращаться к врачам с проблемой выпадения волос. Почему облысение начинается в подростковом возрасте, рассказала в беседе с сайтом « Мир 24 » трихолог и косметолог Лолита Меланич.

По ее словам, одной из причин может быть недостаток питательных веществ. Несбалансированный рацион, попытки похудения или увлечения фастфудом приводят к дефициту важных элементов: витаминов группы B, D, железа, цинка и белка.

«Немаловажную роль играют и эндокринные нарушения. Заболевания щитовидной железы, инсулинорезистентность, поликистоз яичников у девочек — все это влияет на общее состояние организма, включая здоровье волос», — добавила медик.

Она отметила, что неправильный уход за волосами также способствует облысению. Речь идет о частом использовании утюжков, краски для волос и неподходящих средств.