В российских клиниках появится специалист по долголетию

В России в 2026 году в медицинскую номенклатуру внесут специалистов по долголетию. Таково решение правительства, сообщило РИА «Новости» .

В подготовленном к подписанию документе указана обязанность Минздрава до 1 апреля расширить номенклатуру должностей медработников. В ней появится врач по медицине здорового долголетия. В каких именно медучреждениях начнет работать этот специалист, неизвестно.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин поручил развивать программы активного долголетия и регулярно индексировать пенсии не ниже уровня инфляции. Он призвал обеспечить пожилым людям возможность участвовать в жизни общества.

Ученые же рассказали, чем питаться, чтобы как можно дольше сохранять хорошую форму. Исследователь долголетия Дэн Буэттнер посоветовал брать пример с жителей Сардинии и готовить минестроне.