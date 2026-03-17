В России запустили производство комбинированного препарата для диабетиков

В фармацевтическом кластере Обнинска Калужской области запустили производство полного цикла современного комбинированного препарата для лечения диабета второго типа. Локализация производства в России сделает жизненно важное лекарство доступнее для миллионов пациентов, сообщила «Российская газета».

Проблема сахарного диабета обостряется ежегодно, официальный диагноз есть у 5,8 миллиона человек, реальное число больных может достигать 12 миллионов. Новый препарат помогает эффективно контролировать заболевание и отсрочить появление тяжелых осложнений.

Сахарный диабет подрывает кадровый потенциал страны, выражающийся в сокращении продолжительности жизни трудоспособного населения и выпадении высококвалифицированных кадров из экономики, отметил зампред «Деловой России» Антон Данилов-Данильян.

«В этой связи реализация и расширение федерального проекта „Борьба с сахарным диабетом“ становятся ключом как к увеличению продолжительности жизни, так и к повышению эффективности экономики», — подчеркнул он.

