Life.ru: постоянный недосып может спровоцировать сахарный диабет и ожирение

Недостаток сна может привести к развитию серьезных заболеваний. В частности, недосып влияет на гормональный баланс и общее состояние организма, сообщил Life.ru .

Среди возможных последствий — сахарный диабет. При недостатке сна организм может потерять способность правильно перерабатывать глюкозу. Люди, которые спят меньше семи часов в сутки, рискуют получить диагноз «преддиабет» или диабет второго типа.

Кроме того, при недостатке ночного отдыха организм начинает вырабатывать больше грелина (гормона голода) и меньше лептина (гормона насыщения). Результат — постоянное чувство голода, особенно тяга к сладкому и жирному.

Те, у кого бессонница, имеют повышенный риск развития депрессии и тревожных расстройств. Когда мозг не получает достаточно времени для восстановления, нарушается выработка серотонина и других нейромедиаторов, отвечающих за настроение.