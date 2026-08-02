В России вырос спрос на уменьшение груди у мужчин

Baza: в России на 30% вырос спрос на операции по уменьшению груди у мужчин

В России за год на 30% увеличился спрос на операции по уменьшению груди у мужчин. Об этом сообщил телеграм-канал Baza со ссылкой на хирургов.

Врачи связывают это с ростом числа пациентов с гинекомастией — увеличением грудных желез. Если раньше причинами были ожирение и гормональные сбои, то теперь к ним добавился прием препаратов: антидепрессантов, мочегонных, таблеток от тошноты, а также средств для ЖКТ на основе домперидона.

Медики успокаивают: не у каждого, кто принимает эти лекарства, появится «женская грудь». Все зависит от дозировки, длительности курса и индивидуальной реакции организма.

Операцию делают, когда грудь становится слишком заметной и доставляет дискомфорт. В Москве процедура стоит в среднем 150–185 тысяч рублей. В Петербурге цены разнятся: в госучреждениях — 60–90 тысяч, в частных клиниках — от 120 тысяч и выше. Некоторые пациенты выбирают гормональную терапию вместо хирургического вмешательства.

Тренд на уменьшение груди весной появился среди девушек-знаменитостей. В Сети такие формы прозвали «грудью балерины».