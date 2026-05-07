Тренд на «грудь балерины» появился среди голливудских звезд

На прошедшем ежегодном благотворительном балу Met Gala голливудские звезды с пышными формами постарались продемонстрировать более скромные изгибы. Например, модель Кендалл Дженнер появилась в платье с едва заметным декольте.

Эксперты связали это явление с ростом популярности культуры пилатеса, востребованностью худых и длинноногих моделей, а также инъекций для сжигания жира. В 2025 году, по данным Британской ассоциации эстетических пластических хирургов, количество операций по увеличению груди сократилось на 9%, а вот по уменьшению бюста — выросло на 2%.

«В интернете такие формы называют „грудью балерины“ или „грудью йоги“. У обладательниц стройной фигуры они часто выглядят естественно, но у других их можно добиться с помощью незначительной коррекции», — отметили в материале.

Пластический хирург Нора Нуджент подтвердила, что ее клиентки все чаще обращаются с просьбой уменьшить бюст, а также придать груди более красивую форму. Она связала спрос на мини-импланты с популярностью спортивной эстетики.

