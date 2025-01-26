В России после Нового года на 30–70% вырос спрос на лекарства от диабета

В первые недели 2025 года в российских аптеках на 30-70% вырос спрос на лекарства от сахарного диабета, которые часто используют для снижения веса. Рост в денежном эквиваленте составил 130-140%, сообщило издание «Коммерсант» .

«Это может быть связано с желанием потребителей преодолеть последствия переедания во время новогодних каникул», — отметила авторы материала.

В прошлом году подобное повышение спроса привело к нехватке препаратов от диабета. Рост объема продаж в денежном эквиваленте связан с повышением цен на подобные лекарства, сейчас стоимость упаковки составляет от четырех до семи тысяч рублей.

В январе 2025 года в Москве накрыли торговлю контрафактным «Оземпиком», действующее вещество которого обладает опасными побочными эффектами. Подпольные фармацевты продавали контрафакт с лета 2023 года, завозили его в Россию из Казахстана.