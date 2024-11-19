В России появится третий аналог «Оземпика» для похудения

Биофармацевтическая компания «ПСК Фарма» получила разрешение правительства на производство препарата на основе семаглутида для больных диабетом и ожирением. Он станет третьим в России дженериком «Оземпика» от датской Novo Nordisk, сообщил «Коммерсант» .

Правительство России выпустило специальное распоряжение, чтобы разрешить «ПСК Фарма» выпуск собственного препарата в обход действующей в стране защиты патента правообладателя. Аналогичным образом разрешения на производство семаглутида получили «Герофарм» и «Промомед», которые с начала 2024 года отгрузили почти миллион упаковок лекарства стоимостью пять миллиардов рублей.

Права Novo Nordisk на «Оземпик» действуют до конца 2025 года. Однако власти разрешили производить дженерики из-за того, что поставки оригинального препарата резко сократились.

Самым популярным заменителем «Оземпика» стал «Семавик» от «Герофарма». В октябре его запасы во многих аптеках закончились.