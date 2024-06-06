«ПСК Фарма» построит на территории ОЭЗ «Дубна» завод лекарств

Лекарственные препараты, выпущенные в Подмосковье, поставляются во все регионы России. Крупнейшая компания «ПСК Фарма» подписала офсетные контракты на пять миллиардов рублей. Об условиях договоров, а также о поддержке от правительства Московской области рассказала гендиректор биофармацевтической компании Евгения Шапиро в интервью корреспонденту 360.ru Елене Кононовой.

«Во-первых, оффсетные контракты — это в первую очередь инвестиционные обязательства с нашей стороны, когда мы обязаны возвести производственные мощности, построить заводы. А для потребителей, для заказчика и для конечного потребителя продукции это означает бесперебойное снабжение необходимыми лекарственными препаратами в течение более долгого периода времени, чем три года. Это шесть-семь лет», — поделилась Евгения Шапиро.

Шапиро рассказала и о поддержке, которую компания получила от Подмосковья. Например, это льготные кредиты от Фонда развития промышленности региона.

«Здесь нам также во многом помогает региональное правительство, сопровождает и в целом наличие в регионе площадок, которые позволяют быстрее возводить новые производства. Это площадки, укомплектованные инженерной инфраструктурой, площадки, которые предоставляют льготные кредиты. Все это во многом помогает бизнесу быстрее развиваться и снижает финансовую нагрузку, особенно это актуально на этапе инвестирования», — указала Евгения Шапиро.

При этом 80% портфеля компании «ПСК Фарма» составляют лекарства из перечня жизненно необходимых препаратов, который утвержден правительством России. Сейчас компания возводит на территории особой экономической зоны «Дубна» новый корпус. Там будут производить препараты для таргетной терапии.

«Таргетная терапия — это целенаправленная терапия. Это в том числе иммунные заболевания, орфанные заболевания, редкие заболевания, которым болеет небольшая группа людей. Все они достаточно высокотехнологичные в производстве», — отметила специалист.

Площадь нового корпуса превысит 20 тысяч квадратных метров. Главная задача проекта — не только наладить выпуск лекарственных препаратов, но и локализовать производственный цикл.

«Это новый, так скажем, этап в нашей жизни, прорыв по-своему, и, конечно, это наш вклад в развитие лекарственного суверенитета всей страны и Московской области», — заключила специалист.

Ранее «ПСК Фарма» запустила производство субстанций для лекарств от тяжелых заболеваний в Дубне.

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