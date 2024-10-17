Самый популярный аналог «Оземпика» начал пропадать из аптек в России

В российских аптеках раскупают самый популярный аналог датского препарата «Оземпик», сообщил РБК , проведя собственное исследование. Речь идет о лекарстве «Семавик». Его также используют как средство для снижения массы тела,

Во второй половине дня в среду, 16 октября, одна из популярных сети аптек давала возможность оформить самовывоз препарата из трех аптек в Москве и Краснодаре и 68 очек в Санкт-Петербурге. При этом в Новосибирске достать препарат в этой сети было нельзя, уточнило издание.

Согласно данным онлайн-агрегатора «Мегаптека», 15 октября в Москве «Семавик» можно было приобрести в 55 из 2,8 тысячи подключенных аптек. В Воронеже — в 27 из 478, в Сочи препарата не было ни в одной сети.

Представители производителя «Семавика» - компании «Герофарм» - заявили, что такая ситуация сложилась из-за популярности лекарства и резких колебаний спроса.

Там же уточнили, что поставки препарата в аптеки идут в штатном режиме. Срок пополнения запасов в аптечных сетях составляет от нескольких дней до одной недели и зависит от удаленности регионов.