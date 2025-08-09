В России начнут проверять репродуктивное здоровье детей с шести лет

В России с 1 сентября начнут проводить профилактические медосмотры для оценки репродуктивного здоровья у детей с шести лет. Об этом РИА «Новости» сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Вероника Власова.

По ее словам, эта процедура является важным шагом для укрепления здоровья подрастающего поколения. С 13 лет такие осмотры станут ежегодными.

«Раннее выявление возможных отклонений — это не только вопрос здоровья, но и стратегическая задача государства, направленная на демографическую устойчивость страны. В ряде случаев начальные проявления нарушений — как врожденных, так и приобретенных — могут быть выявлены уже в дошкольном возрасте», — отметила Власова.

Раньше подобные медосмотры проводились с 14 лет, однако при позднем выявлении отклонений теряется время, когда лечение могло быть наиболее эффективным.

В конце июля Подмосковные хирурги спасли девочку с крупной кистой яичника. Врачи сохранили репродуктивную функцию ребенка.