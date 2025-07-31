Подмосковные хирурги спасли девочку с крупной кистой яичника

В Московском областном центре охраны материнства и детства прооперировали 12-летнюю девочку с крупной кистой яичника. При этом врачи сохранили репродуктивную функцию ребенка. Об этом рассказали в Минздраве МО.

Подростка доставили в больницу с сильными болями в животе. Врачи диагностировали у девочки зрелую тератому — опухоль, которая может возникнуть при нарушениях внутриутробного развития.

Медики пояснили, что чаще всего тератомы появляются в яичниках или около крестца. Если не обратиться за помощью, то может случиться перекручивание, разрыв или злокачественное перерождение.

«Сложность операции заключалась в размерах кисты — 16 сантиметров и 1,5 литра — и ее близости к жизненно важным органам. Мы тщательно спланировали каждый этап операции, чтобы сохранить репродуктивную функцию и минимизировать риск осложнений», — подчеркнул заведующий детским хирургическим отделением Владимир Трунов.

Удаляли новообразование путем лапароскопии через небольшие проколы в брюшной стенке. Такая методика сокращает период реабилитации.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо. Девочку выписали, она наблюдается дома.

В подмосковном Минздраве напомнили о необходимости регулярных профилактических осмотров у детей. Запись на диспансеризацию доступна по телефону 122, через Telegram-бот Денис или на регпортале госуслуг «Здоровье».