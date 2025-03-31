В Роспотребнадзоре объяснили природу «вируса», вызывающего кровавый кашель

Неизвестный вирус, провоцирующий кашель с кровью и высокую температуру, может быть вызван микоплазменной инфекцией. Об этом Роспотребнадзор сообщил в Telegram-канале.

В Telegram-канале Shot появилась информация о том, что в России появился новый неизвестный вирус, который вызывает кашель с кровью и высокую температуру. Роспотребнадзор оперативно взял эту информацию под контроль. Позже ведомство объявило, что в России не выявлено никаких новых инфекций или вирусов с существенными мутациями.

Роспотребнадзор задал несколько вопросов редакции Telegram-канала о том, когда заболели люди и куда они обращались за помощью.

«Официальный ответ редакции подтверждает отсутствие эпидемиологических рисков в связи с пятью случаями заболевания, предположительно вызванными микоплазменной инфекцией, на территории Москвы и Московской области за неопределенный период», — сообщили в ведомстве.

Ранее иммунолог Николай Крючков предположил, что кашель с кровью у россиян может быть вызван не новым вирусом, а тяжелыми формами дифтерии, ОРВИ, гриппа, риновируса и других болезней. По словам специалиста, подобные осложнения могут возникать и при COVID-19.