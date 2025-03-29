Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о неизвестном вирусе в России
Роспотребнадзор: ситуация с неизвестным вирусом находится на контроле
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о появлении в России неизвестного вируса, якобы вызывающего повышение температуры и кровавый кашель. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», — отметили в заявлении.
Сотрудники ведомства запросили всю имеющуюся информацию, связанную с публикацией о возможном заражении россиян новым вирусом.
По данным Telegram-канала Shot, у всех заболевших неизвестным вирусом наблюдаются одинаковые симптомы. Среди них повышение температуры тела, слабость, ломота и сильный кашель.
В публикации добавили, что врачи назначали пациентам тесты на грипп и коронавирус. Результаты анализов были отрицательными.
Врач-терапевт Людмила Лапа связала рост заболеваемости различными инфекциями с резкими изменениями погоды. Она отметила, что весна создает благоприятные условия для распространения вирусов.