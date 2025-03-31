Иммунолог Крючков: кашель с кровью может быть вызван тяжелыми формами дифтерии

Кашель с кровью у россиян может быть вызван не новым вирусом, а тяжелыми формами дифтерии, ОРВИ, гриппа, риновируса и других болезней. Об этом NEWS.ru рассказал иммунолог Николай Крючков.

По словам специалиста, подобные осложнения могут возникать и при COVID-19. Он отметил, что похожие случаи зарегистрированы в Индии и Китае. Крючков напомнил, что в России заболеваемость коклюшем выросла почти в 15 раз.

Эксперт подчеркнул, что речь идет о подъеме заболеваемости всеми ОРВИ-инфекциями: гриппом, РСВ, человеческим метапневмовирусом, риновирусом. Собеседник добавил, что в последние годы в нашей стране наблюдается резкий рост случаев кори, дифтерии и коклюша. Иммунолог уточнил, что в прошлом году было выявлено почти 60 тысяч случаев коклюша, тогда как годом ранее — всего 3,2 тысячи.

Крючков объяснил, что большинство случаев дифтерии протекают легко, но иногда наблюдаются поражения нервной системы и сердца.