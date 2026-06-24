В Роспотребнадзоре напомнили о пользе абрикосов для памяти и зрения

Специалисты управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области рассказали о пользе абрикосов. Они назвали фрукт суперфудом из-за богатого витаминно-минерального состава, сообщил Piter TV .

В абрикосах содержатся витамины С, А, Е, большая часть витаминов группы В (В1, В2, В5, В6, В9), а также РР и Н. Кроме того, плоды богаты необходимыми организму микроэлементами: калием, кальцием, фосфором, магнием, железом, цинком и йодом.

Регулярное употребление абрикосов может укрепить сердечно-сосудистую и нервную системы, улучшить память и зрение, повысить выносливость и способствовать очищению организма. При этом абрикосы остаются низкокалорийным продуктом.