В Подмосковье ИИ помог поставить врачам более 1,7 миллиона диагнозов

Диагностический ассистент AIDA на основе искусственного интеллекта, работающий в подмосковных медицинских организациях, с февраля помог врачам поставить диагнозы уже 1,7 миллиона пациентов. Об этом заявил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

«AIDA помогает врачам анализировать жалобы, анамнез и результаты диагностики пациента, после чего формирует предположение о наличии одного из 95 социально значимых диагнозов», — рассказал он.

Если мнение врача и нейросети совпадают, сервис подтверждает решение. Если возникают разногласия, система предлагает альтернативные варианты. Однако последнее слово всегда остается за врачом.

Кроме того, в Подмосковье работает виртуальный помощник Светлана, помогающая записаться к врачу и вызывающая его на дом, а также напоминающая о приеме льготных лекарств.