Свыше 1,5 млн человек прошли тестирование на ВИЧ в Подмосковье с января

С начала года в Подмосковье обследовали на ВИЧ более 1,5 миллиона человек. Это почти на пять процентов больше, чем за такой же период прошлого года, сообщили в региональном Минздраве.

Пройти тестирование на ВИЧ в Подмосковье можно бесплатно и анонимно. Ранняя диагностика позволяет вовремя выявить заболевание и начать необходимую терапию.

«За шесть месяцев этого года обследование на ВИЧ-инфекцию в Подмосковье прошли более 1,5 миллиона человек. Это почти на пять процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Пройти обследование можно в поликлинике по месту жительства, кабинетах анонимного тестирования и консультирования, а также в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом.

Узнать больше о профилактике и лечении ВИЧ можно по ссылке.