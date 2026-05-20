В Новосибирске врачи спасли пациента с разрывом сердца

Врачи Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина в Новосибирске спасли 65-летнего пациента из Ханты-Мансийского автономного округа с крайне редкой и опасной патологией — разрывом сердца и огромной ложной аневризмой в грудной клетке. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

В самом центре этот случай назвали медицинской казуистикой. Более 13 лет назад мужчина перенес операцию из-за аневризмы левого желудочка и с тех пор не жаловался на здоровье. Однако спустя годы на передней стенке грудной клетки у него появилось пульсирующее образование. При этом пациент чувствовал себя нормально и даже продолжал активно тренироваться.

Когда мужчина все же попал на прием в поликлинику, врачи сразу заподозрили серьезную угрозу. Его экстренно доставили в кардиоцентр Сургута, откуда запросили срочную телемедицинскую консультацию у новосибирских специалистов. После этого пациента перевели в Новосибирск.

Обследование показало, что после старой операции костные структуры грудины срослись не полностью. Аневризма образовалась снова, а затем разорвалась. Несмотря на это, мужчина выжил, потому что кровь удержали спайки, сформировавшиеся после первой операции, а также крупный тромб.

«В результате незаметно для всех в грудной клетке возник огромный мешок с 1,5 литрами крови. Со временем его стенки покрылись кальциевыми отложениями и стали каменистыми — так организм пытался укрепить их своими силами», — пояснил заведующий кардиохирургическим отделением № 2 Центра Мешалкина Максим Ляшенко.

Со временем часть ложной аневризмы начала выходить наружу через дефект грудной стенки и удерживалась только кожей. По словам врачей, даже небольшая царапина могла привести к смертельному кровотечению. Кардиохирурги провели сложнейшую операцию и смогли спасти пациента.

