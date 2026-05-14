Подмосковные хирурги спасли проглотившего 17 магнитных шариков подростка

Пациент жаловался на боли в животе. Ему сделали рентген, который показал в брюшной полости шарики диаметром 15 миллиметров каждый.

«В ходе гастроскопии были обнаружены и удалены два шарика из желудка. При лапароскопии точное расположение остальных шариков определить не удалось. После отведения спаек была выполнена лапаротомия – операция, при которой делался разрез на передней стенке живота, чтобы получить доступ к внутренним органам брюшной полости и малого таза. Это помогло обнаружить еще 15 магнитных шариков, которые были в куполе слепой кишки, в устье аппендикса", – отметил заведующий детским хирургическим отделением Владимир Трунов.

Хирурги отсекли аппендикс и через отверстие извлекли инородные предметы из просвета кишечника. Затем они ушили дефект.

Осложнений после операции не возникло, подростка уже выписали. За его состоянием будет наблюдать педиатр по месту жительства.

Владимир Трунов напомнил, что магнитные шарики способны привести к некрозу тканей, перитониту и другим опасным состояниям. Если ребенок проглотил посторонний предмет, следует как можно скорее вызвать скорую помощь.