В НМИЦ эндокринологии назвали порог абдоминального ожирения

НМИЦ эндокринологии сообщило, что абдоминальное ожирение ставят при талии 80 см

Диагноз «абдоминальное ожирение» врачи ставят мужчинам при окружности талии от 94 сантиметров, у женщин — от 80. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба НМИЦ эндокринологии имени академика Дедова.

«Таким образом, нормой являются показатели меньше этих значений», — сообщили в пресс-службе.

В центре отметили, что оптимально использовать одновременную оценку индекса массы тела и объема талии. Совокупность этих двух параметров служит надежным индикатором вероятных угроз для здоровья — в частности, метаболических нарушений, болезней сердца и сосудов, онкологических и хронических недугов, включая сахарный диабет 2-го типа.

Также в пресс-службе рассказали, что в прошлом году диагноз «ожирение» поставили 36 миллионам россиян.

Ранее хирург Александр Умнов заявил, что кофе повышает уровень кортизола в крови. По его словам, это замедляет переработку жиров, что приводит к появлению живота.