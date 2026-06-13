Хирург раскрыл, почему толстеют от кофе

Кофе повышает уровень кортизола в крови, и это замедляет переработку жиров. Это приводит к появлению живота, рассказал в беседе «Газетой.ru» хирург Александр Умнов.

Быстрее всего набирается вес, если пить кофе с добавками — сахаром, сливками. Но и сам кофе может привести к появлению лишних килограммов.

«При употреблении кофе повышается гормон кортизол. Он является гормоном стресса. При его выработке замедляется переработка жиров и запасается вода. А эти два процесса в конце концов могут привести к наборам лишних килограммов. Почему на животе — на эту зону кортизол сильнее всего влияет», — пояснил хирург.

Людям с ожирением и гипертонической болезнью стоит отказаться от кофе, так же как и людям с нарушением работы надпочечников. Остальным кофе нужно пить не как воду, а только для удовольствия, не более двух маленьких чашек в день.

Теледоктор Александр Мясников рассказал, в каких случаях кофе полезен для организма. Ежедневное употребление кофе снижает риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также благоприятно действует на кости у женщин после менопаузы.