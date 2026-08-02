В Нью-Йорке зафиксировали первый случай заражения вирусом Бурбон

В штате Нью-Йорк врачи подтвердили первый случай заражения вирусом Бурбон. Специальной вакцины и методов лечения такой инфекции пока нет. Об этом сообщила Fox News со ссылкой на местных медиков.

Переносчиком вируса считается собачий клещ. Патоген получил название в честь округа Бурбон в штате Канзас, где его впервые обнаружили в 2014 году.

«Редкий вирус, связанный с укусом клеща, против которого нет вакцины или специального лечения, впервые подтвержден в Нью-Йорке», — подчеркнули журналисты.

За все время в США официально зарегистрировали только шесть случаев заражения. Два из них завершились смертью пациентов. При этом специалисты не исключили, что реальное число заболевших было выше: выявить инфекцию сложно из-за отсутствия специальных диагностических тестов.

К симптомам заболевания отнесли высокую температуру, боли в мышцах и голове, тошноту, сыпь и сильную усталость.

Профессор Stony Brook Medicine Луис Маркос отметил, что ареал обитания агрессивного подвида клещей охватывает около 20 штатов. Особенно много паразитов на северо-востоке страны, включая Нью-Йорк.

Ранее вспышка лихорадки Эбола в Африке привела к массовым заболеваниям и гибели сотен человек. 24 июня первый случай заражения выявили во Франции. Специфических вакцин от болезни, также как и от Бурбона, пока не разработали.