В Минздраве предложили ввести обязательное обезболивание при лечении зубов

Минздрав России выступил с инициативой сделать обязательным применение анестезии при любых стоматологических манипуляциях, которые могут сопровождаться болью. Документ оказался в распоряжении РИА «Новости» .

Из документа следует, что любое лечение с вероятным болевым эффектом нужно проводить с обязательной анестезией. Первичную стоматологическую помощь взрослым в рамках системы ОМС оказывают амбулаторно.

Также при обнаружении признаков онкологического заболевания специалист обязан направить пациента на консультацию к онкологу. В случае сочетанных и комбинированных травм помощь оказывают стоматологи вместе с врачами других профилей.

Ранее врач-стоматолог Арам Давидян объяснил, почему зубы снова могут стать неровными. После снятия брекетов важно закрепить результат с помощью ретенционных кап. Пренебрежение этим приводит к возврату зубов в прежнее положение.