Стоматолог Давидян объяснил, почему зубы могут снова стать неровными после лечения

Врач-стоматолог Арам Давидян в интервью радио Sputnik рассказал, что после лечения у ортодонта зубы могут снова стать неровными. Это может произойти по нескольким причинам.

По словам врача, ортодонтическое лечение направлено не только на улучшение внешнего вида зубов, но и на изменение их положения, восстановление правильного прикуса и создание условий для корректной работы зубочелюстной системы. Новое положение зубов формируется в течение 12–18 месяцев, и организму нужно время для адаптации.

После снятия брекетов или окончания лечения на элайнерах начинается ретенционный период. В это время достигнутый результат закрепляется с помощью ретенционных кап или несъемных ретейнеров. Пренебрежение этим этапом может привести к возврату зубов в прежнее положение, предупредил Давидян.

Стоматолог также отметил, что иногда ортодонтическое лечение оказывается незавершенным из-за переезда пациентов, усталости от длительного процесса или нарушения режима посещений. В такой ситуации зубы остаются в промежуточном, нестабильном положении, и вероятность рецидива возрастает.