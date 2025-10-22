В Минздраве предложили лечить болезни, а не продлевать жизнь ради галочки

Современному здравоохранению при работе с пожилыми пациентами следует сосредоточиться на предотвращении болезней и продлении активной жизни. Глава Минздрава России Михаил Мурашко на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение 2025» призвал пересмотреть подход к старению.

«Раньше мы рассматривали приоритет продления продолжительности жизни, лечения хронических заболеваний, старения как нормального физиологического процесса. Приоритет сегодня — продолжительность здоровой жизни, замедление развития болезни или нивелирование этого фактора», — привел его слова ТАСС.

Мурашко напомнил что такие патологические состояния, как инфаркт миокарда и атеросклероз, возникают не моментально, поэтому нужно сосредоточиться на их ранней диагностике. Цифровые медицинские помощники, по его словам, позволили добиться определенного результата.

