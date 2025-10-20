Дорогу пожилым: как пенсионеры задали новый тренд на рынке труда в России

Российские пенсионеры все активнее интересуются трудоустройством. С чем это связано и правда ли, что прошли времена, когда людям отказывали в рабочем месте из-за возраста, рассказал 360.ru руководитель Школы развития карьеры HR-эксперт Гарри Мурадян.

По его словам, у этого есть несколько причин и дело не только в падении реальных доходов населения.

«На пенсии скучновато, хочется движухи, работы, чем-то заниматься, подсуетиться», — заявил Мурадян.

Работодатели же нуждаются в рабочих руках. Кроме того, по словам эксперта, люди пожилого возраста более эмоционально устойчивы и с ними интересно общаться. Средняя заработная плата на таких вакансиях в Москве составляет от 55 до 70 тысяч рублей.

