В Курске хирурги достали из черепа пациента 12-сантиметровую ветку

В Курске врачи удалили из глазницы и черепа пациента ветку длиной 12 сантиметров, с которой мужчина прожил около полутора лет после травмы. Об этом сообщила пресс-служба Курской областной многопрофильной клинической больницы на странице в соцсети «ВКонтакте» .

Житель Рыльска, которому исполнилось 50 лет, получил травму в 2024 году во время обрезки клена. Мужчина почувствовал удар в районе глаза, но не понял, что внутрь попал инородный предмет. В следующие полтора года его мучили боль, покалывание и воспаление, а лечение в частных клиниках не принесло результата.

Позже симптомы усилились, воспаление стало постоянным, а зрение начало ухудшаться. После обращения в специализированную офтальмологическую клинику врачи заподозрили посторонний объект и направили пациента на МРТ. Исследование подтвердило опасения.

Компьютерная томография показала, что ветка прошла через глазницу, разрушила пазухи и подошла к основанию черепа рядом с головным мозгом. Хирурги провели операцию эндоскопическим методом через нос, без внешних разрезов, и поэтапно извлекли инородное тело.

Вмешательство прошло успешно. Врачи сохранили пациенту зрение, осложнений у мужчины не возникло. Он останется под наблюдением медиков и продолжит восстановление.

