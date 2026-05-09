Мужчина с застрявшим в голове мачете общался по телефону в очереди к врачу

В Индии мужчину с торчащим из головы мачете доставили в травматологическое отделение муниципальной больницы в городе Мумбаи. На него напали на улице, сообщило издание Need To Know .

На кадрах было видно, что раненый спокойно ждал приема врача в коридоре, причем в общей очереди. Все это время он с кем-то переписывался через смартфон.

«Предположительно, на него напали с помощью мачете с крюком на конце, который местные называют „койта“. Таким мачете обычно раскалывают кокосы, расчищают заросли или рубят деревья», — уточнили в материале.

На момент поступления в больницу мужчина был в сознании и не проявлял неврологических нарушений. Лезвие мачете вошло в левую часть черепа, проникнув в мозг почти на четыре сантиметра.

Команда нейрохирургов провела экстренную операцию под наркозом и успешно извлекла лезвие. Врачи отметили, что состояние мужчины стабильное. Авторы статьи отметили, что такими мачете в индийском штате Махарштра часто пользуются бандиты.

Ранее в Ленобласти мужчина ударил своего друга топором по голове в ходе ссоры. Пострадавший выжил, подозреваемого задержали.