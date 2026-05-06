В Кирове врачи достали червя из глаза пациентки

В Кирове врачи помогли пациентке, у которой в области глаза обнаружили паразита длиной около трех сантиметров. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава региона.

Женщина обратилась к медикам, когда почувствовала боль в районе правого глаза. Ей казалось, что под кожей что-то движется. Позже появился синяк, а само движение она смогла зафиксировать на видео.

«При осмотре врачи идентифицировали паразитарное заболевание — дирофиляриоз, вызываемый личиночной формой круглого червя дирофилярии», — сообщили в пресс-службе.

Перед операцией врачи обследовали пациентку и выяснили, что паразит успел сместиться в область виска. Несмотря на это, специалисты успешно извлекли червя.

В Минздраве добавили, что переносчиками дирофиляриоза выступают комары. Если раньше такие случаи чаще встречались в южных регионах, то теперь их фиксируют и в других частях страны. Эффективных лекарств от этого заболевания нет, поэтому паразита удаляют хирургическим путем.

Ранее врачи обнаружили в мозге жительницы Китая червя длиной около восьми сантиметров. Паразита выявили после жалоб пациентки на ухудшение самочувствия и неврологические симптомы.