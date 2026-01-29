В Казахстане женщина столкнулась с интимной проблемой после родов

После сложных родов у жительницы Казахстана начались тяжелые осложнения, из-за которых она столкнулась с непроизвольным выходом газов и кала. Об этом женщина рассказала порталу Zakon.kz .

По словам женщины, в октябре 2025 года она родила крупного ребенка. Во время родов медики, как заявила женщина, давили локтями на живот.

«Именно из-за неправильно принятых и неправильно проведенных родов у меня произошел тяжелый разрыв промежности. После родов мне сказали, что это всего лишь „небольшая трещина“, и что меня „сейчас быстро зашьют“. Мне не объяснили ни степень травмы, ни возможные последствия. После этого меня просто выписали домой», — пожаловалась она.

Позже, по ее словам, у нее появились симптомы, при которых кал стал выходить через половые органы. В местной больнице женщину прооперировали, но она утверждала, что врачи не разъяснили ей детали вмешательства. По сведениям журналистов, после выписки она получила документы с диагнозом, который не соответствовал ее состоянию, а затем добилась указания верного заключения — «ректовагинальный свищ».

Женщина рассказала обозревателям, что проблема вернулась: у нее начался непроизвольный выход газов и кала, она не могла вести обычную жизнь.

По данным портала, после этого случая следователи возбудили уголовное дело. Однако женщина отметила, что расследование в итоге остановилось.

