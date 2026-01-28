Беременная россиянка не дошла до палаты и родила ребенка в холле медцентра

Минздрав Якутии: беременная пациентка родила ребенка в холле медцентра за минуту

Приехавшая в приемное отделение перинатального центра республиканской больницы Якутска беременная женщина с потугами не успела дойти до палаты и родила ребенка за одну минуту. О случае стремительных родов сообщила пресс-служба республиканского Минздрава.

В отделение пациентка пришла уже во время потужного периода. Она вошла в помещение 10:33, а через минуту уже стала матерью.

Новорожденного передали специалистам отделения реанимации и интенсивной терапии. В ходе осмотра врачи заметили перелом правой теменной кости. Травма жизни ребенка не угрожает. За состоянием младенца установили круглосуточное наблюдение.

Минздрав Якутии взял на контроль состояние женщины и новорожденного. Для выяснения всех обстоятельств ведомство назначило служебную проверку.

В январе 2024 года пассажирка московского метро родила ребенка на станции «Нагатинская». Помощь женщине оказал дежурный, который вызвал на место медиков и закрыл место, где лежала роженица.