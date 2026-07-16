В Калининграде врачи спасли мальчика с редчайшим пороком сердца

Калининградские кардиохирурги провели уникальную операцию 11-летнему мальчику из Ивановской области, у которого отсутствовала левая коронарная артерия. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

Вместо полноценной артерии, которая должна была снабжать сердечную мышцу кровью, у ребенка сформировалась тонкая сеть обходных сосудов от правой коронарной артерии. По мере взросления ее возможностей стало недостаточно. Мальчик жаловался на боли в груди во время бега, одышку и перебои сердечного ритма.

Несколько клиник не решились оперировать его из-за высокого риска. Специалисты Федерального центра высоких медицинских технологий в Калининграде разработали индивидуальную тактику и выполнили шунтирование на работающем сердце через разрез длиной около четырех-пяти сантиметров.

«Мини-инвазивное шунтирование ребенку мы выполняли впервые. Каждый шов имел критическое значение, ошибка была недопустима», — рассказал руководитель операционной бригады, главный врач центра Виктор Цой.

Дальнейшее обследование подтвердило полноценное кровоснабжение сердца. После выписки мальчику разрешили активные игры и занятия спортом, но рекомендовали избегать чрезмерных нагрузок.

Ранее специалисты Сеченовского университета провели сложные операции двум пациентам с «разрывом сердца», которым прогнозировали минимальные шансы на выживание.