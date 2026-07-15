Кардиохирурги Сеченовки провели уникальные операции по спасению пациентов с «разрывом сердца»

В Сеченовском университете сообщили о проведении уникальных операций на сердце. В центре кардиоангиологии прооперировали двух пациентов, чьи шансы на выживание изначально оценивались как крайне низкие, сообщает Life.ru .

Один из пациентов три недели жил с разрывом свободной стенки левого желудочка, не подозревая о смертельной угрозе. Другой случай касался женщины, у которой после инфаркта возникла проблема с межжелудочковой перегородкой. Более недели врачи искали хирургов, готовых провести сложнейшую операцию.

Оба пациента были приняты в Научно-практическом центре интервенционной кардиохирургии. Кардиохирурги отмечают, что успех таких операций зависит не только от мастерства хирурга, но и от слаженной работы всей бригады, включая анестезиологов, кардиологов и реабилитологов.

Сейчас спасенные пациенты чувствуют себя хорошо и называют свое восстановление настоящим чудом.