В Израиле выявили второго пациента с симптомами Эболы

В Израиле выявили второго пациента с подозрением на лихорадку Эбола после возвращения из Демократической Республики Конго. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

Мужчина вернулся в Израиль два дня назад и обратился к врачам после появления температуры, головной боли и диареи. Его поместили в изоляцию в медицинском центре «Шиба» в Тель-ха-Шомере, который определен специализированной клиникой для приема таких пациентов.

«На данный момент это только подозрение, необходимые анализы проводятся. Результаты ожидаются в ближайшие дни», — отметила пресс-служба.

Ведомство также начало эпидемиологическое расследование, чтобы выявить контакты пациента и возможную связь между двумя подозрительными случаями. Там напомнили, что Эбола не передается воздушно-капельным путем, а заражение происходит только при прямом контакте с больным или его биологическими жидкостями.

Первого пациента с подозрением на Эболу выявили в Израиле 20 июня. Он также находится на лечении в изоляции.