В Иркутске врачи спасли ребенка, проглотившего 28 магнитов

Врачи Ивано-Матренинской детской больницы извлекли из организма маленького мальчика 28 неодимовых магнитов от конструктора. Об этом сообщили в соцсетях медучреждения.

В июне в клинику привезли ребенка с жалобами на рвоту и боль в животе, он проглотил несколько магнитов от игрушечного конструктора.

Операцию провела врач-эндоскопист Тамара Барданова. Она с помощью эндощипцов две группы сцепившихся магнитов из желудка и двенадцатиперстной кишки. Уже на следующий день малыш отправился домой.

Заведующий отделением эндоскопии Николай Михайлов подчеркнул, что магниты при проглатывании гораздо опаснее, чем многие другие инородные тела. Они притягиваются друг к другу и могут продавить отверстие в кишечнике, вызвать перитонит и сепсис. Родителей, заподозривших проглатывание магнитов, доктор призвал немедленно вызывать скорую.

Ранее в Наро-Фоминске спасли мужчину, проглотившего несколько лезвий от бритвенного станка.