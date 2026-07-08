Проглотившего несколько лезвий мужчину спасли в больнице в Наро-Фоминске

Мужчина, проглотивший несколько лезвий от бритвенного станка, поступил в больницу в Наро-Фоминске. Ему провели часовую операцию, в ходе которой все предметы успешно извлекли, рассказали в региональном Минздраве.

Обстоятельства произошедшего пациент не уточнил. Сложность операции состояла в том, чтобы извлечь лезвия, не повредив пищевод и желудок.

«Любое неосторожное движение может привести к серьезной травме внутренних органов. Благодаря слаженной работе лезвия удалось извлечь без осложнений», — сказал исполняющий обязанности заведующего отделением эндоскопии врач-эндоскопист Илья Дымов.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо, он продолжает восстанавливаться под наблюдением врачей. В ближайшее время его выпишут.

Врачи напомнили, что при попадании в организм инородного тела важно незамедлительно обратиться за медицинской помощью.